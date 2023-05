Mysterie wordt nog groter: nieuwe aanval van orka’s op zeilboot Middellandse Zee

KIJK. De zeilboot is zwaar beschadigd door orka’s

Woensdagavond viel een groep orka’s de twintig meter lange zeilboot ‘Mustique’ aan die op weg was naar Gibraltar. Op haar blog vertelt zeilster April Boyes (31) dat de orka’s het echt op het roer van de boot gemunt hadden. Na zo’n 30 minuten slaagden ze erin het roer te breken. De crew had een noodroer klaar, maar de orka’s keerden terug, waardoor de installatie ervan onmogelijk werd. Uiteindelijk wisten de orka’s het roer volledig af te breken en water begon in de boot binnen te stromen.

De bemanning, die volgens Boyes het hoofd koel wist te houden, probeerde het water weg te pompen, maar de orka’s hadden ook de romp ter hoogte van de machinekamer beschadigd, waardoor de pomp niet fatsoenlijk werkte.

Via een noodoproep riep de vierkoppige bemanning vervolgens de hulp in van de Spaanse autoriteiten. De reddingsdiensten schakelden een sleepboot en een helikopter in, die een lenspomp naar de zeilboot bracht om het instromende zeewater weg te pompen. De ‘Mustique’ werd vervolgens naar de haven van Barbate in de provincie Cadiz gesleept voor herstellingen.

In een video op sociale media deelde Boyes beelden van het incident.

“As crew zijn we niet getraumatiseerd en iedereen gedroeg zich professioneel en we zijn allemaal veilig”, schrijft Boyes op haar blog. “Ik ben vandaag opnieuw aan het zeilen en hoewel het een beproeving was, hebben we er allemaal iets uit geleerd en het heeft bijgedragen aan onze ervaring.”

“Ik wil er ook aan toevoegen dat de oceaan meedogenloos kan zijn, maar dit zijn prachtige wezens en ze demoniseren is niet het antwoord. Er is hier duidelijk een breder probleem dat uitgebreid onderzoek behoeft.” Ze vraagt zich af of de orka’s de boten mogelijk associëren met de tonijnvangst en het meenemen van hun tonijn. “Bangmakerij is schadelijk voor de planeet en onze biodiverse oceanen”, voegt Boyes eraan toe.

Eerder deze maand vonden er nog twee aanvallen op zeilboten plaats. Onderzoekers vermoeden dat het allemaal begonnen is met één getraumatiseerde orka: ‘White Gladis’.

KIJK. De aanval op een boot eerder deze maand: