Mysterie van de plotseling zo aaibare Poetin doet speculatie rond dubbelgangers weer oplaaien

Was dit de Vladimir Poetin zoals de wereld hem kent? De vraag doet sinds gisteren de ronde op sociale media. Verschillende Poetin-watchers geloven de beelden niet en speculeren dat het Kremlin in Dagestan een dubbelganger heeft ingezet om, na de muiterij van de Wagnerhuurlingen, even demonstratief geliefd en schijnbaar onaangedaan in het openbaar te kunnen verschijnen.

Het zijn op zijn minst opmerkelijke beelden uit de deelrepubliek in de Kaukasus. In veelvuldig gedeelde videoclips op sociale media schudt Poetin, omgeven door lijfwachten, alsof er niets gebeurd is de handen van uitgelaten Dagestanen - “Mijn god, het is Poetin!”, roept iemand uitzinnig - en kust hij zelfs een fan op haar achterhoofd, terwijl hij bereidwillig poseert voor selfies en fanfoto’s.

Volledig scherm Zeldzame beelden: Poetin mengt zich onder het volk tijdens bezoek aan Dagestan, hij kust zelfs een meisje op haar hoofd. © ANP / EPA

“Dit was Poetin niet”

Wie is deze vriendelijk knuffelende oom? De vraag mag worden gesteld, want zo zie je Poetin zelden, zeker niet sinds er een niet lekker lopende oorlog gaande is in buurland Oekraïne. De transformatie van de toch stoïcijnse leider die bekendstaat als zeer afstandelijk, is zo opmerkelijk dat Rusland-watcher Matthew Wyman, een Britse professor gespecialiseerd in Russische politiek aan Keele University, zegt geen twijfel te hebben: “Dit was Poetin niet, dit was een dubbelganger.” Tegen het Amerikaanse ‘Newsweek’ herhaalt hij: “Het staat buiten kijf dat dit niet Vladimir Poetin was.”

De Ruslandkenner baseert zich op bestudering van de lichaamstaal van de man in de beelden uit Dagestan. Die zou totaal niet overeenkomen met het gedrag dat we kennen van “een man die geen emotie in het openbaar toont”.

Volledig scherm Poetin tijdens een meeting via videocall tijdens zijn werkreis in Dagestan. © ANP / EPA

Corona

Van Poetin is ook bekend dat hij al jaren uiterst voorzichtig is bij het selecteren van mensen die in zijn buurt mogen komen. Vóór de coronapandemie bezocht de president wel vaker Russische regio’s om burgers te ontmoeten - die hem oprecht bewonderen omdat hij het land stabiliteit bracht na de chaotische tijden onder voorganger Boris Jeltsin.

Maar toen kwam corona en moest iedereen die bij de president in de buurt zou komen eerst twee weken in quarantaine plus een negatieve coronatest voorleggen. Er werden onder meer ook belachelijk lange tafels ingezet om afstand te houden van gesprekspartners (en hen te intimideren).

Volledig scherm Vladimir Poetin vorig jaar in overleg met minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Poetin zit graag aan belachelijk lange tafels. © ANP / EPA

Dezelfde gezichten

Wat gewone burgers betreft, ontmoette Poetin hen de laatste jaren nog wel, maar experts herkenden in die groepen opvallend regelmatig dezelfde gezichten. Of hij nu bij de politie op bezoek was, bij boeren of bij vrouwen van soldaten die in Oekraïne streden; de gelijkenis van een aantal mannen en vrouwen om hem heen was wel heel toevallig en eigenlijk lachwekkend. Totaal geënsceneerd dus.

“Die zogenaamde enthousiaste mensen die we zien, hebben allemaal twee weken in quarantaine gezeten”, aldus de Nederlandse Ruslandkenner Helga Salemon over de passage in Dagestan. Dat ook de jubelende mensen daar zijn geselecteerd, lijdt volgens andere experts nauwelijks twijfel. Of het de echte Poetin was, daar kun je tot in het oneindige over speculeren, zegt Salemon. “Maar daar is niets van bekend. Dit bezoek lijkt me vooral een pr-stunt.” Hoe dan ook, de beelden gaan de wereld rond. En velen zijn sceptisch.

Of was hij het toch? En heeft de diep geschokte president nu zo’n schreeuwende behoefte aan foto’s van applaus en bewondering dat hij even uit de hoek komt met een ongedachte aaibaarheid? Marina Miron, onderzoeker bij het Department of War Studies aan King’s College London, vindt de transformatie in ieder geval spectaculair. Zij erkent dat het gedrag van Poetin in Dagestan zeker de theorieën over dubbelgangers weer zal aanwakkeren.

Herhaaldelijk ontkend

In Moskou is herhaaldelijk ontkend dat Poetin dubbelgangers inzet, zoals verre voorganger Jozef Stalin dat zeker deed en recentelijk ook Saddam Hoessein (Irak) en Kim Jong-un (Noord-Korea). Kremlinwoordvoerder Peskov verklaarde eerder dit jaar dat dit een leugen was. Niemand deed zich voor als Poetin.

Wel aangeboden

De leider zelf heeft ooit aan het Russische staatspersbureau Tass verteld dat hem in de vroege jaren 2000 het gebruik van stand-ins voor openbare optredens werd aangeboden, maar dat hij dat afsloeg. Er is geen concreet bewijs dat aantoont dat Poetin daadwerkelijk dubbelgangers heeft gebruikt.

De geruchten deden ook al de ronde nadat president Poetin eerder dit jaar Russische troepen zou hebben bezocht in bezette regio’s in Oekraïne. Volgens Peskov waren deze geruchten over stand-in’s allemaal onzin. “De president zit natuurlijk niet in bunkers. Ook dit is een leugen.”

