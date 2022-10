Mysterie rond stoffelijke resten die teruggevonden zijn in huis van Britse pedofiel: “Hij zat op moment van haar verdwijning in de cel”

De stoffelijke resten van een Brits meisje dat in 2019 vermist raakte, zijn meer dan waarschijnlijk teruggevonden in het huis waar een pedofiel woonde. Vreemd genoeg zat de man zelf op het moment van haar verdwijning in de cel. Wat Leah Croucher (19) precies overkomen is, blijft dus een open vraag.

De identificatie moet officieel nog gebeuren, maar in de woning werden wel haar rugzak en enkele persoonlijke spullen teruggevonden. De locatie in Milton Keynes bevindt zich op amper twintig minuten stappen van haar thuisadres. Volgens buren passeerde ze er vaak, vermits die straat op de route lag om naar haar werk te gaan.

Croucher werd voor het laatst levend gezien op 15 februari 2019. Een bewakingscamera filmde haar toen terwijl ze effectief naar haar werk aan het wandelen was. De pedofiel werd pas in september 2019 vrijgelaten, zeven maanden later dus. Hij zat een celstraf van twee jaar uit vanwege zedenfeiten bij een 13- en 15-jarig meisje.

Volledig scherm © REUTERS

‘The Sun’ meldt dat een schoonmaakploeg op zolder de lugubere ontdekking gedaan heeft. Volgens de buren lag het huurhuis, dat officieel eigendom is van een familie uit Koeweit, er sinds 2019 verlaten bij. “We waren daar al een tijdje weg toen Leah verdween”, reageren de ouders van de pedofiel. “Intussen hebben we hem al enkele jaren niet meer gezien.”

De politie startte kort na de verdwijning van Croucher een intensieve zoektocht en ging zelfs bij 4.000 woningen aankloppen. Als er niemand thuis was, werd een briefje in de bus gedropt. Of ook de woning in Loxbeare Drive bezoek kreeg van agenten is voorlopig niet duidelijk.

Volledig scherm © REUTERS

Familieleden van Croucher leggen intussen bloemen neer aan de voortuin, ook al is er dus nog geen 100 procent zekerheid. “We missen je al zo lang. De toekomst ziet er somber uit nu we weten dat we je glimlach nooit meer zullen zien of horen. We zullen je herinneringen voor altijd koesteren. We houden van je, papa en mama”, klinkt het onder meer.

Voor de ouders van Croucher blijft de nachtmerrie onverminderd voortduren. Negen maanden na de vermissing kregen ze immers ook al het tragische nieuws dat hun zoon Hayden uit het leven gestapt was. Hij kon de onzekerheid omtrent het lot van zijn zus niet langer aan.

Volledig scherm © REUTERS