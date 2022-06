Mysterie rond iconisch drijvend restaurant uit Hongkong: mogelijk dan toch niet gezonken

Een vertegenwoordiger van de eigenaar van het drijvende restaurant, Aberdeen Restaurant Enterprises, zei vrijdag dat het restaurant wel was gekapseisd maar niet gezonken. Enkele dagen eerder had het bedrijf nochtans aangekondigd dat slechte weersomstandigheden ertoe hadden geleid dat het restaurant was gekapseisd en dat berging "extreem moeilijk" zou zijn door de diepte van de zee waar het incident gebeurde (1.000 meter).

De vertegenwoordiger wou geen verdere commentaar op de situatie gaven, ook niet over wat nu staat te gebeuren.



Zowel het drijvende restaurant als de sleepboot waren nog steeds in de Zuid-Chinese Zee, voor de kust van de Paraceleilanden, zo zei het marinedepartement van Hongkong donderdagavond laat (lokale tijd).

Lees ook Iconisch drijvend restaurant in Hongkong zinkt kilometer diep naar bodem van de zee

De onthulling is een nieuwe twist in het verhaal van het vermaarde restaurant, een bekende plaats in de Aberdeen-haven in het zuiden van Hongkong. Na 46 jaar werd het restaurant vorige week, op 14 juni, weggesleept uit Hongkong. Mede als gevolg van de coronamaatregelen was het financieel al ten onder gegaan. De eigenaar liet enkel weten dat het drijvende restaurant naar een nieuwe bestemming zou worden gesleept.

Op de tocht naar die nieuwe bestemming is het zondag op ongeveer 700 kilometer ten zuiden van Hongkong gekapseisd.

Filmdecor

De drijvende mastodont van 76 meter, die plaats bood aan 2.300 gasten, was opgevat als een Chinees keizerlijk paleis en werd beschouwd als een niet te missen toeristische bezienswaardigheid. Het restaurant kreeg bekende bezoekers over de vloer als Queen Elizabeth II en acteur Tom Cruise. Het restaurant duikt op in verschillende films, waaronder 'Contagion' (2011), de film van regisseur Steven Soderbergh over een virus dat wereldwijd 26 miljoen mensenlevens eist. In 1976 deed het dienst als filmset voor James Bond-film 'The man with the golden fun'. Ook 'The protector' (1985) van acteur en filmmaker Jackie Chan werd er opgenomen.