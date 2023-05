Mysterie rond bootongeval op Lago Maggiore met twintigtal geheime agenten die snel geëvacueerd worden

De vier doden bij de schipbreuk van een toeristenboot op het Lago Maggiore, in het noorden van Italië, zijn twee spionnen van de Italiaanse inlichtingendienst, een ex-veiligheidsagent van de Israëlische Mossad en een Russische vrouw. De 16 meter lange partyboot kapseisde volgens de eerste bevindingen als gevolg van een plotse windhoos. Toch hangt er een mysterieuze sfeer rond: de boot was bijna volledig bemand door geheime agenten.

KIJK. Vier doden nadat boot kapseist op Lago Maggiore

Het ongeval gebeurde zondag omstreeks 19.30 uur aan de zuidkant van het Lago Maggiore, vlak bij de stad Lisanza, tussen Milaan en de grens met Zwitserland. Volgens het Italiaanse ‘TGCOM24' hadden Italiaanse en Israëlische veiligheidsdiensten elkaar ontmoet om documenten uit te wisselen. De agenten van de Mossad zouden echter hun terugvlucht naar Israël gemist hebben, waarna ze besloten hun verblijf met twee dagen te verlengen. Een van de geheime agenten zou daarop uitgenodigd hebben voor het uitstapje dat hij had geregeld via een bevriende booteigenaar.

Verjaardagsfeest

Dat zou meteen ook verklaren waarom er 24 mensen op de boot zaten. Volgens ‘Rai’ staat op de officiële technische fiche op de boekingssite van de boot ‘Goduria’ dat die slechts plaats biedt aan vijftien opvarenden. De boot was afgehuurd voor een verjaardagsfeest. Hij vertrok vanuit Sesto Calende (Varese) en zou naar Arona aan de overkant van het Lago Maggiore varen. De plezierboot verging echter door een plotse windhoos, gepaard met hevige regen of zelfs hagel.

Volgens ‘Varese News’ waren 23 mensen aan boord. Het zou gaan om 13 Israëliërs, 8 Italianen en 2 bemanningsleden. Van de opvarenden slaagden er 14 in om zwemmend de oever van het meer te bereiken, op een afstand van zo’n 150 meter. Enkelen van hen kregen hulp van andere bootjes. Er vielen ook vier doden.

Drie spionnen dood

Bij de doden zijn twee medewerkers van de Italiaanse inlichtingendienst. Claudio Alonzi (62), afkomstig uit Frosinone, was getrouwd en vader van twee kinderen. Tiziana Barnobi (53) woont in Rome, was ook getrouwd en moeder van een minderjarige zoon.

Volledig scherm De hulpdiensten zochten maandag nog naar de overleden slachtoffers. © ANP / EPA

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde het overlijden van een vijftiger, een oud-lid van de veiligheidsdiensten Mossad. Het gaat volgens Italiaanse media om Erez Shimoni (50). De Israëlische autoriteiten zeggen samen te werken met Italiaanse diplomaten om zijn lichaam over te brengen naar Israël.

Russische vrouw

Volgens lokale media was het vierde slachtoffer de Russische vrouw Anna Bozhkova (50). Ze is uit Rusland afkomstig, maar woonde in Varese en was de vrouw van de kapitein en eigenaar van de boot. Getuigen vertellen dat de vrouw zich, net voor de boot kapseisde, met haar hond naar het binnendek begaf omdat ze bang was door het slechte weer. Ze zonk zo mee met het gekapseisde wrak naar de bodem van het meer. Haar echtgenoot, kapitein Claudio Carminati (53), overleefde het ongeval.

Vlucht naar Tel Aviv

Het twintigtal andere overlevenden bestond volgens ‘Repubblica’ bijna volledig uit geheime agenten. Tien overlevenden van het bootongeval zaten maandag al op een militaire vlucht richting Tel Aviv, meldt de krant dinsdag. De Italiaanse overlevenden zouden haastig geëvacueerd zijn uit kamers en hotels in de buurt.

Sabotage

De aanwezigheid van zoveel geheime agenten vergroot het mysterie over het drama, maar op het eerste zicht lijkt alles te wijzen op een ongeval door het slechte weer. Op de Israëlische nieuwszender ‘Channel 12' werd desondanks gesproken over een “schijnbaar mysterieuze gebeurtenis”. Militair commentator Nir Dvori zei dat “de Italiaanse regering snel aankondigde dat het incident eerder te wijten was aan weersomstandigheden en een storing in de boot dan aan sabotage.”

Bizarre omstandigheden

Toch zijn er volgens Italiaanse media een aantal ‘bizarre omstandigheden’. Zo is het vreemd dat er voor de Mossad-agenten, wanneer ze hun vlucht zouden gemist hebben, niet een andere oplossing mogelijk was dan te wachten op een nieuwe vlucht met een gewone vliegtuigmaatschappij. Getuige daarvan is de militaire vlucht waarmee ze in allerijl zijn weggevoerd na het drama, klinkt het.

Journalisten van ‘Varese News’ die over de zaak in contact staan met Israëlische collega’s, kregen te horen dat de Israëlische autoriteiten zeer karig zijn met informatie. Iedereen die betrokken was bij het drama, zou een spreekverbod gekregen hebben.

Omgeving afgesloten

Bovendien schrijft ‘Varese News’ dat geen enkel hotel in de buurt van Sesto Calende mensen lijkt te hebben opgevangen die betrokken waren bij het incident. Daardoor is het volgens de krant twijfelachtig of het werkelijk ging om een verjaardagsfeest - zoals de autoriteiten beweren - of mogelijk toch voor iets anders. De omgeving werd meteen na het drama volledig afgesloten en journalisten werden volgens ‘Varese News’ op afstand gehouden, waardoor het onmogelijk was om te spreken met mensen die op de boot zaten.

Het wrak van de boot ligt nog steeds op de bodem van het meer. De hulpdiensten proberen ook dinsdag nog om de boot weer boven water te krijgen.

Volledig scherm Het Lago Maggiore ligt in het noorden van Italië, bij de grens met Zwitserland. © Getty Images

Het Lago Maggiore is, samen met een aantal andere meren, een populaire vakantiebestemming in de Zuidelijke Alpen. Het meer ligt grotendeels op het grondgebied van Italië en ook een stukje in Zwitserland en staat bekend om zijn wisselvallige weersomstandigheden, zeker in de lentemaanden.

Volledig scherm De plaats waar de boot kapseisde als gevolg van een wervelwind. © RV