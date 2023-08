Mysterie op top met wereldleiders: Xi Jinping blijft weg van belangrijke afspraak

De Chinese president Xi Jinping is tijdens de BRICS-top in Afrika onaangekondigd weggebleven van een bijeenkomst waarop hij zelf een speech zou geven. Een belangrijk geopolitiek moment, waarin Xi kritiek zou geven op de Amerikaanse hegemonie. Maar de Chinese president liet zich vervangen. Niemand weet waarom. De geruchtenmolen draait op volle toeren.

Leiders van de zogenoemde BRICS-landen (een afkorting die staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) overleggen op een driedaagse bijeenkomst in Zuid-Afrika over de uitbreiding van hun club. Volgens Zuid-Afrika hebben meer dan veertig landen interesse om zich aan te sluiten. Het zou onder meer gaan om Argentinië, Saudi-Arabië en Indonesië.

Naast uitbreiding worden ook andere onderwerpen besproken. Het gaat om de Russische invasie van Oekraïne, de stijgende voedselprijzen in de wereld en de dominante positie van de dollar en de VS in internationale handel.

Tweede reis

Verschillende wereldleiders, zoals de Indiase premier Narendra Modi en de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva, en ook de Chinese leider Xi Jinping reisden naar Zuid-Afrika. Het is voor Xi pas de tweede internationale reis dit jaar, nadat hij eerder een bezoek aan Moskou bracht.

KIJK. Xi tegen Poetin: “Er komt verandering zoals we in geen 100 jaar tijd hebben gezien”

Xi Jinping arriveerde maandagavond in Johannesburg. Volgens de officiële planning van de BRICS-top zou Xi Jinping op dinsdag een toespraak voorlezen. Maar de Chinese leider kwam niet opdagen, zonder officiële aankondiging of uitleg vanuit Peking. In de plaats daarvan werd zijn speech voorgelezen door de Chinese minister van Handel Wang Wentao.

“Nieuwe Koude Oorlog’

Die riep de wereld onder meer op om niet te slaapwandelen “naar de afgrond van een nieuwe koude oorlog”. Zonder de VS te benoemen, klonk het in de voor Xi Jinping voorbereide verklaring ook dat “een land, geobsedeerd door het handhaven van zijn hegemonie, zijn uiterste best heeft gedaan om de opkomende markten en de ontwikkelingslanden te verarmen.”

Xi Jinping woonde later op de avond wel nog het bijhorende diner bij, maar er volgde geen uitleg over zijn afwezigheid bij de toespraak. Dat Xi Jinping niet kwam opdagen, lijkt volgens ‘The Guardian’ een beslissing van het laatste moment. Chinese staatsmedia berichten immers over de speech alsof die werd gedaan door Xi zelf.

“Hoogst ongebruikelijk”

Dat de Chinese leider aanwezig is in een land voor een BRICS-top, maar onaangekondigd wegblijft van de grote opening, is volgens experten “hoogst ongebruikelijk”. Hij was dan ook de enige afwezige. Zelfs de Russische president Vladimir Poetin was aanwezig via videoverbinding. Een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof om vermeende oorlogsmisdaden in Oekraïne stond zijn fysieke deelname in de weg.

Gezondheidsincident?

De geruchtenmolen over waarom Xi Jinping zijn toespraak niet zelf hield, kan nu volop beginnen draaien. Er wordt gedacht dat de Chinese president even ziek was, of dat er iets anders ‘mis’ was. “Het lijkt erop dat iets Xi van de bijeenkomst heeft weggetrokken. Een gezondheidsincident, of misschien een dringende kwestie die zijn aandacht vereiste”, vertelt Chinakenner Brian Hart aan CNN. “Maar het kan ook gaan om een reactie op bepaalde ontwikkelingen tijdens de BRICS-top. Op dit moment weten we het gewoon niet.”

KIJK. Biden, Japan en Zuid-Korea houden historische top in VS