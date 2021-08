Mysterie groeit rond “mogelijke kaping" van schip in Golf van Oman

Het scheepvaartverkeer in de Perzische Golf ligt onder een vergrootglas. De Amerikanen volgen de laatste ontwikkelingen ‘met grote zorg’, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington weten. De spanning op een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld liep weer wat verder op nadat kapers - Indiase en Indonesische bemanningsleden spraken later van ‘gewapende Iraniërs’ - dinsdag een tanker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten hadden overmeesterd. De onbekende aanvallers gingen gisteren even snel weer van boord. Zonder dat er gewonden waren gevallen, schade was aangericht of dat er eisen waren gesteld. Wie de kapers waren is niet bekend.

Mogelijke problemen tekenden zich eerder op de dag af toen minstens vijf olietankers voor de kust van Fujairah (Verenigde Arabische Emiraten) via hun Automatische Identificatie Systeem (AIS) meldden dat ze ‘niet onder bevel stonden’. Dat betekent dat een vaartuig geen vermogen meer heeft en niet meer kan sturen. De plek is van belang. Fujairah is een belangrijke haven in de regio voor schepen om nieuwe olielading aan te nemen, voorraden op te halen of bemanning uit te wisselen.

Eén schip kan dat overkomen maar vijf tegelijk is curieus, denkt ook de Vlaamse scheepvaartexpert Stefan Verberckmoes. “Ik weet dat sommige wat angstige bemanningen via AIS ‘not under command’ aangeven als ze vrezen dat er piraten aankomen. Een leugentje om te zeggen dat het niet de moeite is om het schip te enteren. Dat kan het geval zijn geweest. Of het kan zijn dat de kapers zelf die AIS afzetten. Sommige schepen passen hun AIS-signaal aan als ze in dit soort delicate zones komen. Er zijn bemanningen die de bestemmingshaven weglaten zodat niet duidelijk is waar ze heengaan. Anderen voegen toe ‘armed guard on board’, dus dat ze gewapende mensen aan boord hebben en dat kapers dus risico lopen.”

Koers

Feit is dat er kapers in de buurt waren en dat die inderdaad bij een van de schepen aan boord zijn gegaan. Satellietgegevens voor de Asphalt Princess laten zien hoe het schip eerst stopt en later plots van koers verandert. Gemeld werd dat de kapers richting Iran wilden varen maar de aanvallers vertrokken dus even snel weer als ze gekomen waren. Het Britse maritieme agentschap UKMTO, dat wereldwijd schepen volgt, meldde daarna via Twitter dat de Asphalt Princess ‘veilig’ was en dat het ‘incident voorbij’ was. Details werden niet verstrekt. Ook diverse Britse veiligheidsbronnen meldden dat de kapers uit Iran kwamen of tenminste hulp hadden gekregen uit dat land. Maar dat laatste werd weer met klem ontkend door de Iraanse autoriteiten die meldden dat de Iraanse marine stand-by stond om de Asphalt Princess juist te helpen.

Op de achtergrond van de incidenten spelen politieke spanningen in de regio en de slechte relatie tussen Iran en het Westen. Met de Verenigde Staten is Iran in een gecompliceerd schaakspel verwikkeld rond de door president Trump opgezegde nucleaire deal van 2015. Israël en Iran staan al tijden op zeer gespannen voet met elkaar. Tegelijk schommelt de olieprijs en kunnen spanningen in de Perzische Golf de prijs snel opdrijven. De belangen zijn dus groot.

Drone-aanval

Vorige week kwamen twee bemanningsleden om bij een drone-aanval op een olietanker die verbonden was met een Israëlische miljardair voor de kust van Oman. Het Westen gaf de schuld van de aanval meteen aan Iran maar dat land ontkende. In de zomer van 2019 hielden troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde een onder Britse vlag varende tanker vast, de Stena Impero, nabij de Straat van Hormuz. In januari bestormden gewapende troepen van de Iraanse Revolutionaire Garde een Zuid-Koreaanse tanker en dwongen het schip om van koers te veranderen en naar Iran te reizen. Terwijl Iran beweerde dat het het schip had vastgehouden vanwege zorgen over vervuiling, leek het de inbeslagname te koppelen aan onderhandelingen over miljarden dollars aan Iraanse tegoeden die waren bevroren op Zuid-Koreaanse banken.