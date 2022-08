Muzikale pr-stunt voor “eenzame” turbine die Russisch gas naar Europa moet pompen

De Duitse multinational Siemens vraagt om ‘hulp’ voor de turbine die al wekenlang de inzet is van een diplomatieke ruzie tussen Moskou en Berlijn. De machine is nodig voor het pompen van Russisch gas naar Duitsland. Het Kremlin weigert echter de gerepareerde turbine te ontvangen. Daarom vraagt Siemens aan internetgebruikers om een playlist samen te stellen die de “eenzame” machine gezelschap kan houden. Een gewaagde pr-stunt.

De turbine is onderdeel van de internationale Nord Stream 1-pijpleiding die Russisch gas naar Duitsland pompt. Voor invoering van sancties vanwege de oorlog in Oekraïne, was het apparaat naar het Canadese Montreal vervoerd voor een onderhoudsbeurt. Het Noord-Amerikaanse land weigerde na reparatie de machine direct naar Rusland te sturen, en gaf de turbine door aan Duitsland. Daar staat ze enkele weken later nog altijd. Want ondanks Duitse pogingen, weigeren de Russen het apparaat te ontvangen.

Volgens de Olaf Scholz, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, is er geen enkele reden waarom de Russen de machine niet zouden kunnen ontvangen. Ook de Europese Commissie liet eerder deze maand weten dat de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne, niet gelden voor Nord Stream noch de turbine. Rusland zou het transport toch dwarsbomen door te blijven graven in documenten met onbegrijpelijke redenen.

Muzikale begeleiding

De turbine is volgens het Russische staatsgasbedrijf Gazprom echter nodig om voldoende druk op te bouwen zodat weer meer gas naar Duitsland kan worden gepompt. De Russen schroefden in juni de toevoer via Nord Stream in twee stappen terug tot 40 procent van het normale niveau. Na de geplande sluiting voor onderhoud vorige maand verlaagde Gazprom de leveringen verder naar een vijfde van de normale gastoevoer.

Siemens probeert nu de pr-strijd te winnen met de inzet van sociale media: op Twitter plaatste het bedrijf woensdag een tweet waarin het om hulp vraagt “Onze beroemde turbine is nog steeds niet waar ze moet zijn. Ze staat eenzaam op onze site in Mülheim. Laten we het arme ding een plezier doen en een playlist opstellen. Wij beginnen met ‘So Lonely’ van The Police. Wat zijn jullie suggesties?”

Sindsdien stroomden honderden suggesties binnen, van U2's ‘With or Without You’ en Rick Astley’s ‘Never Gonna Give You Up’ tot Celine Dions ‘All By My Self’ en een hele resem aan liedjes van Duitse bands.

Maar niet iedereen kan de stunt van het bedrijf waarderen: “Siemens heeft echt betere pr-mensen nodig. In welk universum is dit grappig?”, schrijft Štefan Auer op Twitter. “Siemens verdient geen playlist omdat het bedrijf behoorlijk toondoof is”, reageert journalist Sam Morgan.

Want terwijl gezinnen in Europa de broekriem aanhalen en zich zorgen maken over een mogelijk gastekort in de winter, probeert het bedrijf lollig te doen op Twitter. Anderen nemen het Siemens kwalijk dat het door het onderhouden van de turbine juist de levering van Russisch gas mogelijk maakt, waarmee het Kremlin deels de oorlog tegen Oekraïne financiert.

De Duitse multinational heeft overigens nog niet gereageerd op de opschudding die het bericht op Twitter heeft veroorzaakt.

