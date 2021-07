Muziekverbod en avondklok op populair Grieks vakantie-eiland Mykonos

Yannick deed al tientallen citytrips en deelt de slimme manieren waarop hij die aanpakt: “Weinig mensen weten dat je de beste tips op Pinterest vindt”

14:46 Citytrips komen in alle gedaantes en formules, en fulltime reisblogger Yannick Merckx (27) van @hetismerckx op Instagram heeft ze allemaal al gedaan. Van Londen tot Boedapest, in de zon en in de regen. Na zeven jaar heeft hij genoeg slimme strategieën en trucjes ontwikkeld om van elk stadsbezoek een vlotte, gevarieerde en onvergetelijke minireis te maken. In deze aflevering van NINA's zomerreeks ‘De Vakantiekrak’ deelt hij ze allemaal. “Naar Parijs namen we onze vouwfietsen mee op de Thalys, gratis. Zo bespaarden we daar héél veel op transport.”