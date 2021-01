Muziek op wilde raveparty in Bretagne stilgelegd: meer dan 800 pv’s

VS sluit tal van gevangenis­sen om besmettin­gen tegen te gaan, experts bekritise­ren strategie

7:41 In een poging om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, sluiten heel wat Amerikaanse staten en counties gevangenissen waar veel besmettingen zijn vastgesteld. De gevangenen worden dan overgeplaatst naar andere gevangenissen, waar het virus nog niet zo hard woekert. Experts vrezen dat die strategie contraproductief is en de verdere verspreiding van het virus in de hand werkt. Dat schrijft de New York Times.