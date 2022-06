Musk wil duizenden werknemers van Tesla afdanken omdat hij een "superslecht gevoel" heeft

Alpen worden steeds groener door opwarming

Het wordt steeds groener in de Alpen. De hoeveelheid sneeuw is de jongste decennia afgenomen, maar de grootste verandering is dat steeds meer planten groeien boven de boomgrens. Dat melden Zwitserse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Science’.

2 juni