Musk waarschuwt Starlink-antennes in Oekraïne “ver weg van mensen” te gebruiken

Elon Musk waarschuwt gebruikers van Starlink in Oekraïne om de internetdienst alleen te gebruiken indien nodig en antennes dan zo ver als mogelijk uit de buurt van mensen te plaatsen. Het risico dat de dienst doelwit wordt is volgens hem groot, schrijft Tweakers.

De SpaceX-oprichter waarschuwt dat zijn satellieteninternetdienst Starlink in sommige delen van Oekraïne nog het enige niet-Russische communicatiesysteem is en dat het risico groot is dat de dienst een doelwit is. Maandag werd het KA-SAT-netwerk van Viasat getroffen door ddos-aanvallen, waardoor de internetdienst via satellieten in Oekraïne volgens Reuters onbruikbaar werd.

Signalen

Iedereen die in Oekraïne een satellietschotel van Starlink opzet, moet zichzelf als potentieel doelwit beschouwen, beaamt beveiligingsonderzoeker Nicholas Weaver van de Universiteit van Californië tegen CNN.



Volgens hem kunnen satellietsignalen met vliegtuigen onderschept worden om antennes te lokaliseren en die locaties te bombarderen. Het is volgens hem niet eenvoudig, maar Rusland zou in Syrië ervaring met het oppikken van verschillende signalen hebben opgedaan.

Starlink maakte afgelopen weekend zijn satellietinternetdienst beschikbaar in Oekraïne en dinsdag kwamen de extra terminals in het belegerde land aan, zo bevestigde vice-president Mykhailo Fedorov. Een dag later plaatste hij een foto van een schotel op een dak en begonnen de eerste ongeruste reacties online binnen te lopen over de schotels als mogelijke doelwitten.

Al rijdend

Musk liet overigens gisteren nog aan de Oekraïners weten dat de software van het netwerk werd bijgewerkt om het piekstroomverbruik te verminderen, zodat Starlink ook kan worden gevoed via de sigarettenaansteker in de auto. Ook werd mobiele roaming ingeschakeld, “dus een phased array-antenne kan het signaal behouden op een rijdend voertuig”, aldus Musk op Twitter.

