Musk spreekt zorgen om 'spionagegevaar' met Tesla's tegen

"Als een commercieel bedrijf zich zou bezighouden met spionage, zouden de negatieve effecten voor dat bedrijf buitengewoon slecht zijn", zei Musk op de door de Chinese overheid georganiseerde conferentie. "Als Tesla de auto's bijvoorbeeld zou gebruiken om in China te spioneren - of waar dan ook, welk land dan ook - zullen we overal worden stilgelegd. Er is dus een zeer sterke stimulans voor ons om zeer vertrouwelijk te zijn met alle informatie.”



Tesla's hebben cameraatjes en moderne techniek (hulp bij inparkeren) die voor het leger moeilijk te controleren zijn. Er zijn ook cameraatjes die het interieur van de auto bewaken en zelfs die het rijgedrag van de bestuurder volgen. Het leger heeft intern een boodschap verspreid waarin staat dat iedereen die met een Tesla naar Chinese militairen of militaire complexen gaat, die auto ver buiten het oord van bestemming moet parkeren.