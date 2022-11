Musk: “Recordaantal nieuwe gebruikers bij Twitter”

Nederland Vijf kinderen gewond bij ongeluk net over Belgische grens, bestuur­ster mogelijk onder invloed

Vijf kinderen zijn gewond geraakt bij een auto-ongeluk zaterdagmiddag in Zaamslag, een dorp in de Nederlandse gemeente Terneuzen. Een 27-jarige vrouw uit Hulst reed er met haar auto in een droge sloot. In het voertuig zaten vijf kinderen. Zij zijn allemaal overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is niets bekend.

26 november