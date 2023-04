Musk maakt van Twitter een “superapp”

De miljardair maakt grote stappen, zelfs zover dat hij de bedrijfsnaam Twitter Inc. schrapt en verwerkt in X Corp, dat zijn hoofdkantoor heeft in Nevada, een staat in de VS. De ‘superapp’ is nog een verwarrend idee waarover weinig bekend is, maar dat teruggrijpt op X, het eerste fintechbedrijf dat hij nog vóór PayPal oprichtte. Het socialemediaplatform zal Twitter blijven heten, maar het idee van de ‘superapp’ raakt echter in een stroomversnelling. De term wijst op een app waarmee je alles kunt doen.

Corp X

Corp X is een particulier technologiebedrijf dat dit jaar door Elon Musk is opgericht. Het is in feite een dochteronderneming van X Holdings Corp, een lege vennootschap die ook eigendom is van Musk. Voorlopig is enkel Twitter inc. gekoppeld, maar het is de bedoeling om er ook andere bedrijven aan toe te voegen.

Het model zal neigen naar dat van de ‘superapp’, geïnspireerd op het Chinese WeChat, dat ongeveer 85 miljard dollar waard is. WeChat heeft een gebruikersbestand van meer dan een miljard en is een app die vele diensten overkoepelt. Naast het sociale deel kun je er betalingen mee doen, producten thuis laten bezorgen en autodeeldiensten boeken. Het is dus, in de woorden van Elon Musk: ‘an app to do anything’.

Het is een duur project, dat tijd zal kosten en niet zonder risico zal zijn, maar Musk gaat rechtdoor en is ervan overtuigd dat Twitter slechts een springplank is voor de ‘superapp’.

De ‘super app'

Twitter is niet meer beursgenoteerd en is in alle opzichten een privé-onderneming van Elon Musk, net zoals X Holdings Corp., en zijn dochter X Corp., privé zijn. Dit betekent dat Musk ‘meester’ is om te doen wat hij wil, zonder rekening te hoeven houden met de belangen van de aandeelhouders. Zo zet Musk zwaar in op partnerschappen en kunstmatige intelligentie. Twitter heeft de afgelopen dagen geïnvesteerd in verschillende vormen van AI. De redenen voor deze keuze zijn nog niet genoemd, maar het is bekend dat Musk zijn investering in Twitter rendabel wil maken. Daarom zal een van de doelen het maken van betere advertenties zijn die meer gericht zijn op specifieke doelgroepen.