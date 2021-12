Musk maakt klokkenluider belachelijk met verkoop Tesla-fluitje

Die klokkenluider, in het Engels whistleblower, klaagde meermaals over een racistische werkomgeving in de Tesla-fabriek in het noorden van Californië in 2015 en 2016. Een jury in een rechtszaak concludeerde dat de fabrikant van elektrische auto’s er niet in was geslaagd om te voorkomen dat de werknemer met racisme werd geconfronteerd. “Blow the whistle on Tesla!”, schreef topman Elon Musk op Twitter. Het ontwerp van het fluitje lijkt op dat van de elektrische Cybertruck die in de loop van volgend jaar op de markt moet komen.