München legt alcoholverbod op in voetgangerszones om Covid-19

Belg met minstens acht kogels doorzeefd in landhuis aan Costa del Sol

De Spaanse politie heeft het vermoorde lichaam van een Belg aangetroffen aan de Costa del Sol. Volgens de Spaanse krant ‘Diaro Sur’ is het slachtoffer 41 jaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de Belg. Het slachtoffer zou met minstens acht kogels afgemaakt zijn in Alhaurín el Grande, een gemeente op een half uur rijden van de steden Marbella en Malaga. Over het onderzoek is nog weinig bekend, maar de omstandigheden doen vermoeden dat het om een afrekening in het drugsmilieu gaat.

5 december