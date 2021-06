Muizenplaag blijft Australië teisteren, nu zelfs gevangenis ontruimd door opmars van kleine knagers

De muizenplaag in de Australische staat New South Wales loopt gierend uit de hand. Nu heeft zelfs een gevangenis daar deze week zeker 420 gevangenen en 200 personeelsleden moeten evacueren, nadat een nietsontziende stroom aan muizen belangrijke delen van de infrastructuur van het gebouw had kapotgemaakt. Maar ondanks de enorme schade die de knagers ook en vooral aanrichten in de landbouw, is een verzoek om een zwaar rattengif te mogen gebruiken afgewezen door de lokale overheid.

Het voorgestelde rattengif bromadiolon wordt weleens beschreven als ‘napalm voor muizen’. Maar het gif is net zo dodelijk voor dieren die muizen eten.

Met name roofvogels zouden in grote aantallen worden vergiftigd als boeren een bromadiolon-offensief mogen ontketenen. Vandaar dat het gebruik ervan is afgewezen. Voorlopig worden andere bestrijdingsmiddelen ingezet, die weliswaar minder effectief zouden zijn, maar ook minder schadelijk voor andere dieren.

Plaag

Muizen zijn nu al maanden een plaag in het oosten van Australië. De lokale bevolking wordt er gek van, zo is op diverse video’s te zien. Het krioelt op sommige boerderijen letterlijk van de muizen. Veel boeren zijn wanhopig, want de muizen hebben diverse gewassen en graan verwoest. Een noodfonds is opgezet voor hulp.

Eén boerderij brandde deze week af doordat muizen voor kortsluiting hadden gezorgd. Verzekeraars dekken veel muizenschade overigens niet, omdat dat “over het algemeen wordt gezien als iets waar een huiseigenaar zelf wat aan kan doen”, aldus een woordvoerder van een grote verzekeraar op de Australische televisie.

Uitbundig

Veel Australische boeren hadden al zwaar te lijden door jaren van droogte, branden en overstromingen. De muizen zijn niet minder vernietigend. De reden dat er nu zo extreem veel zijn is volgens onderzoeker Steve Henry omdat de vorige graanoogst zo uitbundig was. Ook de knagers deden zich daaraan te goed. Daardoor zou er vroeg in het seizoen al een overschot aan muizen zijn geweest.

Dat een muizenpaar om de maand een nest kleintjes kan produceren, zorgde uiteindelijk voor de enorme aantallen die nu zoveel schade aanrichten aan boerderijen, maar ook gewone huizen, supermarkten, scholen en machines. Op veel plaatsen wordt geklaagd over de stank van muizenurine en van dode dieren. Volgens lokale media rennen muizen over slapende mensen heen en zijn kinderen gebeten.

Gevangenen

Woensdag moest een gevangenis worden ontruimd, omdat de veiligheid van gedetineerden en gevangenispersoneel op het spel stond. In totaal 420 gevangenen in het Wellington Correctional Centre in de staat New South Wales moesten tijdelijk verhuizen vanwege ‘essentiële herstelwerkzaamheden’. De muizen hebben zich namelijk een weg gevreten door systeemplafonds en ook door kabels, waardoor onder meer automatische gevangenisdeuren plots kunnen opengaan.

“De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van het personeel en de gevangenen zijn onze eerste prioriteit, dus het is belangrijk dat we nu handelen”, aldus een woordvoerder van de gevangenis in de Australische media. Een onderzoeker legt uit dat de bewuste gevangenis in een landelijk gebied gelegen is, met velden met gewassen rond het gebouw. “De muizen zijn daarna de gevangenis ingegaan op zoek naar voedsel en onderdak omdat het weer buiten kouder wordt.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Australië wordt getroffen door zo’n muizenplaag. Om de tien jaar is het raak. Maar deze keer zijn het er heel erg veel. Sommige boeren kunnen er in één nacht soms wel duizenden vangen. Anderen hebben uit pure wanhoop hun eigen oogsten in brand gestoken.

Eerder dit jaar meldden ziekenhuizen in New South Wales besmettingen met een virus dat bekendstaat als LCMV of lymfatische choriomeningitis. Het zou worden verspreid door de vele muizen. Symptomen van de ziekte zijn koorts, lichamelijke pijn en braken. Volgens de Australische gezondheidsdienst zijn er risico’s voor mensen die door muizen worden gebeten of worden blootgesteld aan uitwerpselen van de knagers.

Hoop

Er is wel mogelijk licht aan het einde van de tunnel. De verandering van het seizoen — maandag is de winter begonnen in Australië — zorgt voor eerste klappen voor de horrormuizenplaag, met koude en regen die populaties beginnen aan te tasten. Boeren in het centraal-westen van New South Wales zijn intussen van het vangen van duizenden muizen per nacht naar slechts tientallen gegaan naarmate de temperaturen blijven zakken. Het geeft de rest hoop.

