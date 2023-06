“Muiterij bewijst: Russische invasie was grote strategische fout”

De opstand van de Wagner-huurlingen afgelopen weekend bewijst volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg dat de invasie in Oekraïne door Rusland een “grote strategische fout” was van de Russische president Vladimir Poetin. “Dit bewijst dat de oorlog de macht van Rusland doet kraken”, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell.

“We volgen de situatie in Rusland nauw op”, zei NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg vanmorgen tijdens een persconferentie in het Litouwse Vilnius. “De gebeurtenissen van het weekend zijn een Russische interne aangelegenheid, en nog eens een demonstratie van de grote strategische fout die president Poetin heeft begaan met zijn illegale annexatie van de Krim en de oorlog tegen Oekraïne.”

Politieke instabiliteit

Volgens Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het defensie- en buitenlands beleid van de Europese Unie, bewijst de muiterij van de Wagner-groep dat de oorlog in Oekraïne de macht van Rusland “doet kraken”. En politieke instabiliteit in een nucleaire macht als Rusland is “geen goede zaak”, zei Borrell vandaag voor aanvang van het overleg van de buitenlandministers van de lidstaten.

De maandelijkse Raad Buitenlandse Zaken leek een routinevergadering te zullen worden, maar door de gebeurtenissen van dit weekend in Rusland weten de ministers waar ze hun aandacht op moeten richten.

Het Wag­ner-mon­ster dat door Poetin werd gecreëerd, is zijn schepper aan het opeten

Bij hun aankomst gaven verschillende aanwezigen hun reactie op de afgewende gewapende opstand van de paramilitaire Wagner-groep van Jevgeni Prigozjin. “Het Wagner-monster dat door (de Russische president Vladimir) Poetin werd gecreëerd, is zijn schepper aan het opeten”, zei Borrell, die de vergadering in Luxemburg voorzit. “Wat dit weekend in Rusland gebeurd is, toont dat de oorlog tegen Oekraïne de macht van Rusland aan het ondergraven is en zijn politiek systeem aantast. Het politieke systeem vertoont zwakke plekken en de militaire macht kraakt.”

Volgens de Spanjaard kan het in geen geval als een positieve zaak beschouwd worden dat een kernmacht als Rusland instabiel wordt. “Daar moeten we rekening mee gaan houden.”

Steun voor Oekraïne

“Rusland is een van de twee grootste kernmachten van de planeet. We kunnen niet onverschillig blijven voor wat daar gebeurt”, zei ook de Oostenrijkse minister Alexander Schallenberg. Zijn Zweedse collega Tobias Billstrom zei dat Europa hoe dan ook de interne situatie in Rusland op de voet moet volgen. “Want wat daar gebeurt, zal klaarblijkelijk ook een impact hebben op de veiligheidsomstandigheden” in Europa.

“We zijn allemaal natuurlijk zeer bezorgd wat de oorlog en ook dit soort ontwikkelingen nu betekenen voor de stabiliteit van Europa”, zei de Nederlandse minister Wopke Hoekstra. “Maar laten we onze ogen op de bal houden.” De bondgenoten van Oekraïne moeten zich volgens de Nederlander niet laten afleiden, maar het land blijven helpen om zich Rusland van het lijf te houden.

Directe buren van Rusland als Litouwen voelen zich sinds de vlugge opmars van Wagner naar Moskou nog onveiliger. Het Westen zal een Russische aanval niet al dagen kunnen zien aankomen, maakt de Litouwse minister Gabrielius Landsbergis op. Rusland is “onvoorspelbaar” en de buurlanden moeten dus versterkt worden.

“Enorme barsten in propaganda”

Volgens de Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock tonen de gebeurtenissen dat Poetin met de oorlog in Oekraïne zijn eigen land naar de vernietiging leidt. Ze ziet “enorme barsten in de Russische propaganda”. Prigozjin sprak onder meer de officiële rechtvaardiging voor de hele oorlog tegen.

Landsbergis ziet daardoor “meer momentum” voor Oekraïne. Rusland heeft volgens hem te hoog en te ver gegrepen en de Russische geschiedenis zou leren “dat het dan problemen in Moskou krijgt”.

