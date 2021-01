'Mugshots' van Capitoolbestormers vrijgegeven

Van enkelen is ook het ‘mugshot’ vrijgegeven, de foto die de politie neemt na de arrestatie van de verdachte. Die van ‘hoornman’ Jake Angeli (echte naam Jacob Chansley) - inmiddels wereldberoemd als de QAnon-sjamaan - ontbreekt voorlopig. Zijn illustere ‘collega’s’ staan wel te kijk.

De zestigjarige Richard Barnett is zaterdag in Fayetteville (Arkansas) opgepakt. Hij is de demonstrant die het kantoor van Speaker of the House Nancy Pelosi (80) mee binnenviel en breed lachend poseerde met de voeten op haar bureau. Hij en andere demonstranten kregen de aanklachten binnendringen en verblijven op verboden terrein en inbraak met geweld tegen zich te horen. Bij Barnett komt daar nog diefstal van openbare eigendom bij.

De lachende man die zwaaide naar een persfotograaf terwijl hij wegwandelde met het spreekgestoelte van Pelosi is thuis gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis van Pinellas County in Florida. Deze Adam Johnson (36) is vader van vijf kinderen en heeft ettelijke arrestaties voor cocaïne- en cannabisbezit op zijn kerfstok.

Wat de gemaskerde Eric Munchel uit Tennessee van plan was met zijn 'flex cuffs’, plastic strips waarmee agenten arrestanten ketenen, is vooralsnog niet bekend. Vele bestormers gingen goed voorbereid als pure commando’s te werk. Gevreesd wordt dat Munchel het plan had opgevat om ‘verraders’ gevangen te nemen en hen in bedwang te houden, of erger.

De 30-jarige was overigens niet de enige die flex cuffs bij had. ‘s Anderendaags is nog een sportzak vol met plastic boeien in het Capitool aangetroffen. Soortgelijke spullen zijn ook in beslag genomen in oktober toen rechts-extremisten een goed uitgewerkt plan hadden voorbereid om de Democratische gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer te ontvoeren. De man was in het bijzijn van zijn 57-jarige moeder.

De arrestatiefoto van Derrick Evans (34) is niet vrijgegeven. Als verkozen lid van het deelstaatparlement van West-Virginia deed de Republikein woensdag mee aan de rellen. Hij is twee dagen later gearresteerd en is na het betalen van een borgsom terug op vrije voeten.

Aan zijn kortstondige politieke carrière komt een einde. De man die in december de eed aflegde, stapt op als lid van het House of Delegates. Prominente politici uit het Republikeins en Democratisch kamp hadden zijn deelname aan de bestorming streng veroordeeld.

De FBI heeft twee dagen na de feiten lijsten gepubliceerd van veertig voortvluchtige Capitoolbestormers. Honderden speurders vlooien sociale media uit om hen te kunnen linken aan de bestorming. Enkele van hen zijn inmiddels in de boeien geslagen, zoals Aaron Mostofsky (foto 24) uit Brooklyn. Hij is de zoon van een New Yorkse rechter.

