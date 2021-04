Mrs World geeft haar kroon af na rel op missverkiezing

WHO: “Malaria­pre­ven­tie in vele landen nog steeds verstoord door corona”

16:11 Door de coronapandemie is preventie, diagnose en behandeling van malaria nog steeds verstoord in een derde van de landen wereldwijd. Dat staat in een rapport dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag publiceert. Tegelijk lanceert de WHO een nieuw initiatief om malaria uit te roeien in 25 landen.