Mr. Potato Head niet langer een ‘mister’: het beroemde speeltje wordt genderneutraal

12 gendergere­la­teer­de termen die je moet kennen

19 februari Anno 2021 weten we maar al te goed dat gender een spectrum is. Hoe iemand zich voelt, valt niet per se zwart-wit te definiëren als man of vrouw. En zelfs als jij je helemaal oké voelt met je geboortegeslacht, is het belangrijk om de juiste gendergerelateerde woorden en hun betekenis te kennen. Dit zijn de 12 belangrijkste termen rond gender en alles wat ermee te maken heeft. “Welke term gebruikt wordt, heeft niet zozeer met definities te maken, als wel met hoe mensen zichzelf identificeren en voelen", vertelt Elisa Schanzer, een van de woordvoerders van Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-personen en koepel van LGBTI-organisaties.