Motorclub No Surrender blijft verboden in Nederland

Menen Aanslag in milieu van motorbende Sin Miedo: “Ik heb een vermoeden wie hier achter zit, maar de omerta is heilig”

Daags na de aanslag met een granaat op de voordeur van een woning langs de Arsenaalstraat in Menen, zindert het incident nog na. Niet in het minst bij de bewoners van het getroffen huis. “Men wil mij afdreigen, zoveel is duidelijk”, zegt de 55-jarige bewoner. “Een tijdlang was ik president van een motorclub. Nu ben ik verwikkeld geraakt in een conflict binnen de club. Deze aanslag is daarvan het gevolg. En ja, we zijn onder de indruk.”

29 december