Motie van wantrouwen tegen Japanse regering op maand van start Olympische Spelen

Het versnipperde oppositiekamp had net daarvoor tevergeefs gevraagd om de huidige parlementaire zitting met drie maanden te verlengen. De oppositie bekritiseert onder meer het feit dat Suga de Olympische Spelen in Tokio zoals gepland wil laten doorgaan op 23 juli, ondanks de bezorgdheid over een heropflakkering van het coronavirus. In de Japanse hoofdstad is nog zeker tot en met zondag de noodtoestand van kracht.