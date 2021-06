Moslimman in Canada neergestoken, deel van zijn baard afgesneden

Vrijwel heel Europa kleurt groen op corona­kaart: ook Vlaanderen krijgt een groene kleur

25 juni De Europese coronakaart kleurt, afgezien van Nederland, Spanje, Portugal en enkele kleinere regio’s in andere landen, bijna volledig groen. Ook Vlaanderen krijgt een groene kleur en Nederland kleurt niet langer donkerrood. Ondanks de positieve tendens in Europa draait de reissector nog steeds niet “op volle toeren”, zo zegt Koen Van Den Bosch (Vereniging Vlaamse Reisbureaus). “Als we deze zomer een omzet van 35 procent draaien, zijn we zeer gelukkig."