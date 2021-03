Moslimland Kosovo opent ambassade in Jeruzalem in ruil voor erkenning onafhankelijkheid

Kosovo was lange tijd onderdeel van Servië, maar in 2008 riep het de onafhankelijkheid uit. Servië wil het gebied niet kwijt en erkent de afscheuring niet, net zoals zijn bondgenoten China en Rusland. Hierdoor kan Kosovo bijvoorbeeld niet deelnemen in de Verenigde Naties. Israël had lange tijd dezelfde mening als Servië, maar sinds het land vorige maand diplomatieke banden aanknoopte met Kosovo, is die mening dus veranderd.