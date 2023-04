Moskou ziet geen reden om nog door te gaan met graandeal

KIJK. Vader bulder­lacht wanneer hij hardhandig gearres­teerd wordt omdat hij zijn zoon eigenhan­dig piercing zette

De 45-jarige Jeremy Sherland uit Arkansas is opgepakt omdat hij bij zijn zoon een piercing heeft gezet. En dat is verboden in de Amerikaanse staat. Zijn zoon filmde de arrestatie en plaatste de video op TikTok. Die laatste is ook te horen in de video: “Ik wou mijn oren laten piercen”, roept hij naar de agenten.