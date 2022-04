Moskou zet twaalf Belgische diplomaten het land uit

Advies voor Nederland­se vissers: vang geen garnalen in Wester­schel­de wegens PFAS-vervuiling

De Nederlandse Vissersbond en belangenvereniging PO Delta Zuid hebben vissers geadviseerd om voorlopig geen garnalen meer te vangen in de Westerschelde. De organisaties hebben te hoge PFAS-waarden aangetroffen, zo is bekendgemaakt na berichtgeving van het Nederlandse programma Frontlinie. De programmamakers wijzen daarbij naar de 3M-fabriek in het Belgische Zwijndrecht.

13:59