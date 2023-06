Moskou zegt groot Oekraïens offensief te hebben verijdeld, 250 vijandige soldaten gedood

Volgens het Russische leger is haar stafchef Valeri Gerasimov hoogstpersoonlijk aanwezig op een van de vooruitgeschoven commandoposten aldaar en heeft Oekraïne op dit ogenblik al 250 manschappen, 16 tanks, drie infanteriegevechtsvoertuigen en 21 gepantserde gevechtsvoertuigen verloren. De aanval zou volgens de Russen met succes zijn afgeslagen. “Het doel van de vijand was om onze verdediging te doorbreken in wat hij als kwetsbaarste deel van het front ziet”, aldus het Russische ministerie van Defensie nog.

Geen aankondiging van offensief

Het is onduidelijk of deze Oekraïense actie de start is van het langverwachte tegenoffensief waarmee Oekraïne gebied wil terugwinnen dat door Rusland is geannexeerd sinds de invasie in februari van vorig jaar. Kiev heeft in ieder geval nog niet gereageerd op de beweringen van Moskou, maar had zondag nog een video op Facebook geplaatst waarmee het duidelijk maakte het offensief niet officieel aan te kondigen. “Plannen houden van stilte. Het is geen film. De start zal niet aangekondigd worden”.