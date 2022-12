Moskou zal "zonder twijfel" andere afzetmarkten voor zijn olie vinden

Het Westen wil Moskou ertoe dwingen om zijn olie aan derde landen te verkopen aan een maximumprijs van 60 dollar per vat. Betalen die landen meer, dan zullen bedrijven in landen die lid zijn van de EU en de G7, net als Australië, geen diensten meer kunnen verlenen die het vervoer van olie mogelijk maken. Naast het eigenlijk zeetransport gaat het bijvoorbeeld ook om het verhandelen of het verzekeren van de vracht. Momenteel leveren de G7-landen bijvoorbeeld de verzekeringsdekking voor 90 procent van de wereldwijde vracht. De EU is ook een belangrijke speler in het maritieme vrachtvervoer. Het systeem moet een rem zetten op de inkomsten van Rusland en het vermogen van Moskou om zijn oorlog in Oekraïne te financieren.