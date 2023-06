Moskou wil controle over privélegers: Wagner weigert, contract met leger van Tsjetsjeense leider Kadyrov is binnen

De Russische vice-minister van Defensie Nikolai Pankov kondigde zondag aan dat al de “vrijwillige eenheden” voor 1 juli een overheidscontract zouden moeten ondertekenen. Volgens hem zijn er ruim 40 privé-milities waarvan de wettelijke status op die manier zou worden veiliggesteld.

Poging tot controle over Wagner?

De stap van het ministerie van Defensie werd gezien als een duidelijke poging van de Russische regering om controle uit te oefenen over de paramilitaire organisatie Wagner, die een sleutelrol heeft gespeeld in de oorlog in Oekraïne, maar tegelijk ook een stevige luis in de pels lijkt te zijn geworden voor de Russische Defensie.

Volledig scherm Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin met Wagnerstrijders in Bachmoet eind mei. © AP

Een ‘njet’ van Prigozjin

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin is niet opgezet met het voorstel. In een audiobestand op Telegram verklaarde hij in een reactie dat het ministerie van Defensie beslissingen kan nemen over het ministerie zelf en de Russische soldaten, maar dat “de minister niet in staat is om Wagner-troepen te leiden”. Hij benadrukte dat er “geen contracten” zullen worden getekend. Het zou kunnen dat Wagner dan geen wapens en munitie krijgt, “maar alleen tot het ministerie weer de hulp van het privéleger nodig heeft”, klonk het nog.

Tegelijkertijd benadrukte Prigozjin dat hij als opperbevelhebber verantwoording aflegt aan de Russische president Vladimir Poetin en dat hij handelt in het belang van Rusland. De Wagner-topman beschuldigde het ministerie van Defensie en de Russische generale stafchef eerder van grove incompetentie na een reeks nederlagen bij de grootschalige invasie van Moskou in Oekraïne.

Wel contract met eenheden van Kadyrov

Wagner wil dus niet mee, maar al snel liet het Russische ministerie van Defensie weten dat het een eerste privéleger heeft gecontracteerd. Het gaat om de Achmat-eenheden, het privéleger van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, maakt het ministerie maandag bekend.

Ramzan Kadyrov is sinds 2007 leider van Tsjetsjenië en regeert het land als een ware dictator. Hij is een uitgesproken tegenstander van Kiev en een belangrijke bondgenoot van Poetin en het Kremlin. In september 2022 pleitte Kadyrov voor het gebruik van Russische kernwapens in Oekraïne. Poetin promoveerde de Tsjetsjeen afgelopen oktober tot kolonel-generaal in de Nationale Garde van Rusland.

Band met Wagner gebroken

Even leek Poetin zijn zogenoemde “bloedhond” een beetje te verliezen, want op een bepaald moment uitten Kadyrov en Prigozjin gezamenlijk kritiek op de Russische generale staf en het ministerie van Defensie, onder meer voor hun verkeerde tactiek en zwakke aanpak.

Volledig scherm Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin met de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov tijdens een ontmoeting in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny in 2021. Intussen komen de twee niet meer overeen. © VKontakte

Maar intussen staan de twee tegenover elkaar. Prigozjin beschuldigde de Tsjetsjenen ervan “niet te zien” te zijn op het slagveld en vooral “video’s voor TikTok te maken”. Kadyrov houdt Wagner en Prigozjin dan weer verantwoordelijk voor de hoge Russische verliezen in Bachmoet. Een bondgenoot van Kadyrov noemde Prigozjin “een blogger die roept en schreeuwt over alle problemen”.

Plaats innemen aan het front

Ramzan Kadyrov zou begin deze maand van de Russische legerleiding de opdracht gekregen hebben om de plaats van de terugtrekkende Wagnertroepen in te nemen aan het front in Oekraïne. Dat is aanpassen voor de strijders van de Tsjetsjeense leider, want het afgelopen jaar stonden ze inderdaad vooral met de spierballen te rollen aan de zijlijn. Ze waren vooral actief in de achterhoede, nadat ze eerder wel aan het front meevochten in Marioepol, Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk.

Kadyrov bevestigde dat de Tsjetsjenen nieuwe bevelen hebben gekregen. Ze moesten “actief de strijd aangaan” en “een aantal nederzettingen bevrijden”. Daarvoor werden ze onder meer naar het front in Donetsk, Zaporizja en Cherson gestuurd, zo meldde de denktank Institute for the Study of War (ISW).

Volledig scherm In het begin van de oorlog vochten de Achmat-eenheden van Ramzan Kadyrov onder meer in de stad Marioepol. © Photo News

Het ISW zei te vermoeden dat het Kremlin de troepen van Kadyrov als nieuwe stoottroepen wil gebruiken, nu de Wagnerstrijders zich terugtrekken na de val van Bachmoet. De Russische president Vladimir Poetin zou daar al op aansturen sinds hij een ontmoeting had met Kadyrov op 13 maart. Het lijkt er volgens ISW ook op dat het Kremlin de band tussen Kadyrov en Prigozjin op die manier helemaal wilde breken.

