Moskou waarschuwt: Zweden en Finland worden “legitieme doelwitten” bij NAVO-toetreding

KIJK. Bodycam­beel­den tonen hoe agent schutter op Amerikaan­se basis­school uitscha­kelt

De schutter die maandagochtend lokale tijd een bloedbad aanrichtte in de Convenant School in Nashville is door een agent uitgeschakeld. Dat tonen bodycambeelden van de interventie. Terwijl aanhoudende geweerschoten en een loeiend alarm elkaar afwisselen, doorzoekt een politieploeg het hele schoolgebouw. Wanneer ze de schutter aantreffen en deze niet kunnen overmeesteren, beslist de ploeg Audrey Hale (28) uit te schakelen. Hale overlijdt ter plekke aan intense verwondingen. Tijdens de schietpartij maakte Hale zes slachtoffers, onder wie drie jonge kinderen.