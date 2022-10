Moskou vreest dat Oekraïne "vuile bom" wil inzetten

Brand uitgebro­ken op hoogste berg van Afrika: 300 brandweer­lie­den bestrijden vuur op 4.000 meter hoogte

Op de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro in Tanzania, is een brand uitgebroken. Meer dan 300 mensen bestrijden het vuur, dat woedt op zowat 4.000 meter hoogte, zo heeft de lokale regering bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan of hoe groot de brand is.

14:46