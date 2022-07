Moskou vraagt veroordeelde moordenaar op te nemen in gevangenenruil met VS

Washington heeft nog geen details bekendgemaakt over de aard van het aanbod en spreekt ook niet van een gevangenenruil. Russische media berichtten eerder dat er een ruil in de maak was tussen Griner en de beruchte Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Bout werd in 2008 in Thailand gearresteerd en zit een straf van 25 jaar uit in de VS.