“Moskou voert productie meest krachtige vernietigingswapens op”, zegt Medvedev

“Onze vijand verschuilt zich niet alleen in de regering in Kiev, maar ook in Europa, Noord-Amerika, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en op andere plaatsen waar men trouw heeft gezworen aan de nazis van deze tijd”, schrijft Medvedev op zijn Telegramaccount. “Dat is waarom we de productie van de krachtigste massavernietigingswapens opvoeren, inclusief zij gebaseerd op nieuwe principes.” Hij trad niet in detail wat die principes zijn, maar specialisten denken dat het gaat om een nieuwe generatie hypersonische wapens.