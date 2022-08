Moskou verwerft controle over joint venture Shell

Een Russische rechtbank heeft geoordeeld dat een samenwerkingsverband in Rusland waar Shell voor de helft in zit, onder controle van Moskou moet komen. Dat meldt het Russische persbureau Interfax.

Het gaat om Salym Petroleum Development (SPD), een joint venture tussen Shell en Gazprom Neft. Laatstgenoemde is de olietak van het Russische staatsgasconcern Gazprom. Shell en Gazprom Neft hebben elk een belang van 50 procent in het samenwerkingsverband, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van velden in het westen van Siberië.

De Russische krant Kommersant meldde vorige week al dat Gazprom Neft stappen had genomen om de joint venture juridisch volledig onder Russische controle te krijgen. Daarbij moesten de rechten van aandeelhouders van Shell worden opgeschort. De rechtbank bevriest nu bepaalde rechten van Shell tot eind december 2023, waaronder het stemrecht.

"We houden de situatie in de gaten en beoordelen onze juridische opties", laat een woordvoerder van Shell weten. "We hebben op dit moment geen verder commentaar."

Shell maakte in maart al plannen bekend om de activiteiten in Rusland stop te zetten, toen er westerse sancties werden afgekondigd in reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Het olie- en gasconcern had ook al aangegeven miljarden te moeten afschrijven op zijn activiteiten in Rusland.