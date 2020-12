Moskou verwacht "niets goeds" van Biden en zijn regering

Russisch geheim agent onthult aan Navalny hoe hij werd vergiftigd via onderbroek

21 december Een Russisch geheim agent heeft in een telefoongesprek met Aleksej Navalny onthuld hoe de dissident in augustus werd vergiftigd, namelijk via diens onderbroek. Dat bericht de Amerikaanse zender CNN. CNN en onderzoekscollectief Bellingcat hebben een opname van het telefoongesprek gekregen van het team rond Navalny. Die had de agent zelf opgebeld en zich voorgedaan als een lid van de Russische Nationale Veiligheidsraad.