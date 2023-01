Moskou vergelijkt acties van westerse landen tegen Rusland met Holocaust van Hitler tegen de joden: “Westen wil ‘eindoplossing’ voor de Russen”

“Net zoals Napoleon bijna heel Europa mobiliseerde tegen het Russische Rijk, net zoals Hitler de meeste Europese landen mobiliseerde en veroverde om ze in te zetten tegen de Sovjet-Unie, hebben de Verenigde Staten vandaag een coalitie samengesteld” tegen Rusland, verklaarde Lavrov op een persconferentie.

“Net zoals Hitler een 'eindoplossing' wilde voor het Joodse vraagstuk, zeggen westerse politici nu duidelijk dat Rusland een strategische nederlaag moet lijden”, vervolgt Lavrov.

De Russische minister herhaalde op de persconferentie voorts dat Moskou bereid is elk “ernstig voorstel” van het Westen te bestuderen dat kan leiden tot een onderhandelde oplossing voor het conflict in Oekraïne. “We hebben nog geen ernstige voorstellen gezien, maar we zijn bereid ze te bestuderen en beslissingen te nemen.”

Een dialoog met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky sluit hij wel uit. “We horen in westerse hoofdsteden de mantra dat je niet over Oekraïne kunt praten zonder Oekraïne, maar het is toch het Westen dat beslist.”

“Hitler had ook joods bloed”

Al sinds het begin van de Russische invasie heeft Lavrov Hitler en de nazi’s erbij gesleurd om metaforen te maken. “President Volodymyr Zelensky benadrukt graag dat hij joods is, maar dat neemt niet weg dat er heel wat nazi-elementen in Oekraïne terug te vinden zijn. Volgens mij had Hitler trouwens ook joods bloed”, verklaarde de buitenlandminister begin mei.

Quote Geen enkele oorlog in onze tijd lijkt op de Holocaust of is ermee te vergelij­ken Naftali Bennett, voormalig premier van Israël

Die nazi-uitspraken lokten grote woede uit in Israël. “Zijn woorden zijn onwaar en hun bedoelingen zijn verkeerd”, zei toenmalig premier Naftali Bennett. “Geen enkele oorlog in onze tijd lijkt op de Holocaust of is ermee te vergelijken”, benadrukte Bennett. “Het gebruik van de Holocaust van het Joodse volk als politiek instrument moet onmiddellijk ophouden.” Volgens de Israëlische premier had zelfs Poetin zijn excuses aangeboden om de diplomatieke relaties tussen Israël en Rusland niet in gevaar te brengen.

Lavrov beschuldigde in het verleden ook al de VS om beleid te voeren tegen Rusland dat lijkt op het beleid dat Adolf Hitler ooit tegen de Sovjet-Unie voerde: “De VS heeft praktisch het hele collectieve Westen onderworpen en gemobiliseerd om van Oekraïne een oorlogsinstrument met Rusland te maken - net zoals Hitler destijds de meerderheid van de Europese landen onder de wapens bracht voor een invasie van de Sovjet-Unie.”

“Eén volk, één rijk, één leider”

Tegelijk zijn er ook vergelijkingen van de Russische president met Hitler terug te vinden. Niet alleen Oekraïense activisten, maar ook westerse politieke figuren maakten eerder al de vergelijking tussen Poetin en de nazileider. Zo noemde Nancy Pelosi, de voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de agressie van Poetin ten opzichte van Oekraïne “erg kwaadaardig”. Pelosi zei bovendien dat het leek op Hitlers annexatie van Tsjecho-Slowakije, die vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog plaatsvond.

Ook Belgische politici maakten al de link met Hitler. “Eén volk, één rijk, één leider. Waar hebben we dat nog gehoord?”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld). En ook N-VA-voorzitter Bart De Wever schuwde het vergelijk niet. “Poetin doet denken aan Hitler. Duitsland werd vernederd na de Eerste Wereldoorlog, Rusland na de Koude Oorlog. In beide landen trad een autocratische leider naar voren met een duidelijke ambitie: de vernedering ongedaan maken. In Duitsland was dat Hitler, in Rusland Poetin.”

Volledig scherm De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. © REUTERS