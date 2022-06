Moskou test sterkte NAVO-front en dreigt met “serieuze gevolgen” voor Litouwen wegens doorvoerverbod naar Russische exclave Kaliningrad

Rusland heeft dinsdag gedreigd met "serieuze gevolgen" voor Litouwen nu de spoortransit tussen de Russische exclave Kaliningrad aan de Baltische Zee en Rusland zelf deels aan banden is gelegd. "Rusland zal natuurlijk reageren op dergelijke vijandige daden", verklaarde Nikolaj Patroesjev, de baas van de Russische Veiligheidsraad, tijdens een bezoek aan Kaliningrad. Ook de Europese Unie kreeg een veeg uit de pan. Rusland beschuldigt de EU ervan een "escalatie" in de hand te werken.

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.

Litouwen heeft sinds zaterdag onder meer de toevoer van kool en metalen vanuit Rusland naar Kaliningrad via het spoor stopgezet. Volgens Litouwen is dat in lijn met de Europese embargo’s die gelden voor die Russische producten. Het spoor via Litouwen is de belangrijkste manier om goederen via Rusland naar de exclave te vervoeren.

"Gepaste maatregelen worden op dit moment uitgewerkt en zullen binnenkort worden genomen. Ze zullen serieuze negatieve gevolgen hebben voor de inwoners van Litouwen", zei Patroesjev. Hij had het over een “daad van vijandigheid die nogmaals aantoont dat het Westen niet te vertrouwen is”. Moskou ziet ook een bedreiging in de aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap door Zweden en Finland. De Baltische Zee zou bij aanvaarding van dat lidmaatschap helemaal omringd worden door NAVO-landen, op Rusland zelf na.

Voor de drie Baltische staten bevestigt dit dat de Russen het niet bij het binnenvallen van Oekraïne zullen houden.

"Wij eisen een onmiddellijk herstel van de transit naar Kaliningrad. Anders zullen er represailles volgen", klinkt het in een communiqué van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken aan het adres van de Europese Unie. Rusland heeft dinsdag ook een protest ingediend bij de Europese Unie over het Litouwse verbod. De EU-vertegenwoordiger in Rusland, Markus Ederer, werd op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen voor wat de Russen een “blokkade” van Kaliningrad noemen. Europa wijst erop dat de bevoorrading van de exclave door Rusland nog altijd perfect mogelijk is over zee. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell verwerpt elke vergelijking met de blokkade van Oekraïense havens. “De rest van de wereld ondervindt geen gevolgen van wat er in Kaliningrad gebeurt, maar wel van wat er in Oekraïne gebeurt”, aldus Borrell.

De exclave Kaliningrad, het voormalige Koningsbergen, ligt tussen Litouwen en Polen, ongeveer 500 kilometer van Berlijn en ruim 1.000 kilometer van Moskou.