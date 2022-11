“Moskou stelde terugtrekking uit Cherson uit door Midterms in VS”

Studie: “Leven van een honingbij is gehalveerd op amper 50 jaar tijd”

De levensduur van een honingbij lijkt in de afgelopen 50 jaar bijna 50 procent minder lang geworden. Dat blijkt uit een opvallende nieuwe studie uit de VS. Dat is alsof een gemiddelde Belgische vrouw plots niet langer 84 maar slechts 42 jaar oud zou worden.

15:01