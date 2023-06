Moskou roept Belgische ambassadeur op matje na mogelijk gebruik FN-wapens in conflict met Oekraïne

Stuwdam ingestort in Oekraïne: vrees voor overstro­min­gen, mogelijk kwalijke gevolgen voor kerncentra­le

In de zuidelijke Oekraïense regio Cherson, bij de door Russische troepen gecontroleerde stad Nova Kachovka, is een grote dam ingestort. Dat bevestigt het Russische staatspersbureau TASS, nadat video’s van de doorgebroken dam op diverse sociale media circuleerden. Ook de Oekraïense regering heeft bevestigd dat de dam is ingestort. Dat heeft mogelijk kwalijke gevolgen voor de kerncentrale van Zaporizja.