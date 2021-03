Moskou reageert woedend op Bidens uitspraken over “moordenaar” Poetin, Russische president wil snel videobellen

Het Kremlin heeft met verbazing kennisgenomen van enkele opmerkelijke uitspraken van Joe Biden. De Amerikaanse president zei aan een nieuwszender dat Poetin ‘een moordenaar’ was en beloofde dat Rusland een ‘prijs zal betalen’ voor vermeende bemoeienis met de verkiezingen. Volgens het Kremlin wil Biden de relatie tussen Moskou en Washington ‘duidelijk niet verbeteren’. “In de geschiedenis van de Russisch-Amerikaanse betrekkingen waren er nog nooit uitspraken zoals die van Biden. Nooit is iets voorgevallen zoals dit.’’

“Wie het zegt, is het zelf”, aldus Poetin zelf in een eerste reactie op de uitspraken van Biden die in Moskou kwaad bloed hebben gezet. “Voor zover het gaat over de verklaringen van mijn Amerikaanse ambtsgenoot... Wat zou ik hem antwoorden? Ik zou hem zeggen: blijf gezond. Ik wens hem een goede gezondheid toe”, zei Poetin donderdag volgens de Russische persagentschappen. “Ik zeg dat zonder ironie, zonder grappen.”

“We zullen onze eigen belangen verdedigen en we zullen met hen samenwerken in omstandigheden die voordelig zijn voor ons”, zei Poetin nog.

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin vandaag in Moskou. © AP

“Ik wil president Biden graag aanbieden om onze gesprekken verder te zetten, maar op de voorwaarde dat we dat zo goed als live doen, zoals men zegt, online. Maar dan zonder vertraging: het moet een open en directe discussie zijn”, sprak Poetin later nog op de Russische staatstelevisie. Poetin herinnerde de kijkers eraan dat het Biden was die het initiatief nam voor hun laatste gesprek.

Poetin wil die gesprekken naar eigen zeggen niet te lang uitstellen. “In het weekend ga ik naar de taiga om uit te rusten, maar we kunnen morgen (vrijdag) of maandag spreken”, zei hij nog. Volgens Poetin zou het gesprek “interessant zijn voor zowel het Russische als het Amerikaanse volk”.

“Moordenaar”

Biden sprak in het bewuste interview met ABC NEWS over de gespannen relatie tussen Washington en Moskou. Hij beloofde dat Rusland een “prijs zal betalen” voor vermeende bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. De Amerikaan blikte ook terug op een persoonlijk gesprek met Poetin, waarin hij de Russische leider zou hebben toegebeten dat hij “geen ziel” lijkt te hebben. “Zijn reactie was: ‘we begrijpen elkaar‘”, vertelde Biden.

De president kreeg vervolgens de vraag of hij Poetin ziet als een moordenaar. “Uhu. Dat doe ik”, reageerde hij. Die uitspraak viel slecht in Rusland, waar het ministerie van Buitenlandse Zaken meteen opheldering eiste.

Volledig scherm De Russische ambassadeur in Washington Anatoly Antonov. © AFP

Ambassadeur teruggeroepen

De Russische ambassadeur in de VS Anatoly Antonov keert zaterdag terug naar Moskou voor overleg over de relatie tussen de landen, die volgens de ambassade dreigt “in te storten”.

Dat een ambassadeur wordt teruggeroepen, ook al spreekt Moskou formeel van een “uitnodiging”, gebeurt niet vaak in de Russische diplomatie. “Tijdens ontmoetingen op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken en met andere organen, zal het de vraag zijn hoe we de in crisis verkerende Russisch-Amerikaanse relatie kunnen corrigeren", aldus de Russische ambassade in de VS.

Volgens Jen Psaki, de woordvoerster van Biden, heeft die laatste geen spijt dat hij de Russische president een “moordenaar” noemde. “De president gaf een direct antwoord op een directe vraag”, zei Psaki donderdag.

“KGB, KGB, KGB”

Biden is niet de eerste Amerikaanse toppoliticus die achterdochtig is over Poetin, die de Russische politiek al ruim twintig jaar domineert. Dick Cheney, vicepresident onder George W. Bush, zou ooit hebben opgemerkt dat hij altijd “KGB, KGB, KGB” dacht bij het zien van de Russische leider, die ooit deel uitmaakte van die inlichtingendienst van de Sovjet-Unie.

De relatie tussen Rusland en de VS verslechterde tijdens het presidentschap van Barack Obama, toen Biden vicepresident was. Toenmalig minister van Defensie Robert Gates schreef in zijn memoires dat hij een “ijskoude moordenaar” zag toen hij Poetin in 2007 in de ogen keek. De opvolger van Obama, Donald Trump, had een veel betere relatie met zijn Russische collega. “Ik vind Poetin aardig en hij mij ook”, zei Trump vorig jaar.

Volledig scherm De torens van het Kremlin. © AFP