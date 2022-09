Moskou lijkt gaslevering via Nord Stream te hervatten na onderhoud

De vrees bestond dat Moskou de gasleveringen na het onderhoud niet meer zou hervatten, of dat de capaciteit nog verder zou worden teruggeschroefd. Na eerdere onderhoudswerkzaamheden in juli had Rusland de gastoevoer via de pijpleiding al eens verlaagd.



Volgens het financiële nieuwsagentschap Bloomberg blijkt de Russische bereidheid om de gaskraan weer voor 20 procent open te draaien uit de leveringsopdrachten. Die opdrachten bieden evenwel nog geen garantie voor de feitelijke stromen. Normaal gesproken duurt het ook enige tijd voordat de leveringen weer op het geplande niveau zijn.

Politiek drukmiddel

De gastoevoer was woensdag voor drie dagen stilgelegd. Dat was volgens het Russische gasbedrijf Gazprom nodig voor controles bij de enige werkende turbine die helpt om gas in de pijpleiding te pompen. Volgens Gazprom moet die turbine na 1.000 uur telkens een technisch onderhoud ondergaan. Dat is ongeveer om de 42 dagen. Het volgende onderhoud zal dus midden oktober plaatsvinden.

In Europa bestaat echter scepsis over die uitleg en overheerst de opvatting dat Rusland de gastoevoer als politiek drukmiddel gebruikt. De mogelijkheid blijft hoe dan ook bestaan dat Moskou de gaskraan deze winter vaker zal dichtdraaien, als represaille voor de westerse sancties die tegen Rusland werden ingesteld na de invasie in Oekraïne. Duitsland heeft al gezegd dat het deze winter niet meer rekent op gasleveringen via de Nord Stream-pijpleiding.