Moskou lanceert drone- en raketaanvallen: “Groot Russisch offensief is gestart”, aldus Oekraïense gouverneur

Terwijl de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Europa steun verzamelt voor de levering van wapens aan zijn land, is Rusland een “groot offensief” gestart in Loehansk. Dat meldt de Oekraïense gouverneur van de oostelijke provincie. Ook uit andere gebieden komen meldingen van explosies, drone- en raketaanvallen.

Serhiy Haidai, gouverneur van de grotendeels door Rusland bezette provincie Loehansk, beschreef donderdag een grote nieuwe Russische aanval rond Kreminna, langs het noordelijk deel van het oostfront.

Haidai vertelde de Oekraïense tv dat Russische troepen in de aanval waren gegaan en probeerden op te rukken naar het westen. De gouverneur spreekt van “maximale escalatie” en een grote toename van beschietingen en mortiervuur. “Deze aanvallen komen praktisch dagelijks voor. We zien kleine groepen (Russische soldaten, nvdr) die proberen op te rukken, soms met de steun van zware pantser – infanteriegevechtsvoertuigen en tanks – en soms niet. Er wordt continu geschoten.”

Toch beweert de gouverneur dat de Russen nog geen successen hebben geboekt. “Onze verdediging heeft ze volledig kunnen stoppen”, aldus nog Haidai.

Oekraïense troepen probeerden al enige tijd een belangrijke route tussen Kreminna en Svatove te verstoren. Die weg vormt al maanden de frontlinie.

Kreminna en Svatove, die ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van de provinciale hoofdstad Loehansk liggen, werden afgelopen voorjaar bezet door Moskou. Vóór het Oekraïense tegenoffensief in de herfst van vorig jaar had Rusland de controle over praktisch de hele provincie Loehansk. Door Moskou gesteunde troepen hadden het gebied al ingenomen in 2014.

Als de Russen er in kunnen slagen om een gat te slaan in de Oekraïense linies in de regio, zou de stad Kramatorsk binnen handbereik liggen. Ook hier werden donderdag explosies gehoord. De stad is een belangrijk militair knooppunt voor de Oekraïeners. Volgens Haidai is het dan ook noodzakelijk dat Oekraïne “zwaar materieel en munitie voor de artillerie” krijgt. Niet alleen om de huidige lijn te verdedigen, maar ook om in de tegenaanval te gaan.

Luchtalarm

Op verschillende plekken in Oekraïne klonk donderdagavond het luchtalarm, bijvoorbeeld in de stad Dnjepropetrovsk. Daar meldde de bevoegde commandant de aantocht van vermoedelijk Iraanse drones met hun typische “brommerachtige” geluid. Minstens een van de drones werd neergeschoten. Ook in Zaporizja en Mykolajiv werden drones gespot. Volgens de Oekraïense militaire staf namen bovendien de gevechten in Koepjansk en Lyman toe.

Kiev zegt dat het verwacht dat Rusland het offensief nu zal intensiveren in de aanloop naar 24 februari. Die datum is van symbolisch belang, omdat op diezelfde dag een jaar geleden de nieuwe Russische invasie in Oekraïne begon.

De Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ bevestigde in zijn laatste rapport een “aanzienlijke toename” van operaties in het gebied in de afgelopen week. Het zei dat Rusland marginale winsten had geboekt langs de grens tussen de provincies Charkiv en Loehansk, onder meer in het dorp Dvorichne. Het offensief was waarschijnlijk nog niet “op volle kracht gekomen”, aldus het ISW.

Op die lijn zit ook de Belgische oud-kolonel en defensiespecialist Roger Housen. “Er is iets vreemds aan de hand: ‘the numbers don’t add up’, zoals de Britten zeggen. Want als de Russen willen slagen in hun offensief hebben ze een militaire overmacht nodig van drie tegen één. Daar zitten we vandaag nog lang niet aan”, aldus Housen in een interview met deze krant (+).