Moskou kondigt mogelijk nieuw "illegaal" referendum aan in bezet Oekraïne, zegt Washington

Lichaam van Uval­de-schut­ter Salvador Ramos (18) bleef bijna een maand in mortuarium liggen: “Uitvaart­cen­tra wilden niets met hem te maken hebben”

Het lichaam van de 18-jarige Salvador Ramos, die op 24 mei door de politie werd gedood nadat hij negentien kinderen en twee volwassenen had doodgeschoten op een basisschool in het Texaanse Uvalde, is bijna een maand in het mortuarium blijven liggen. Uitvaartcentra in de regio weigerden namelijk om Ramos te begraven. “We willen niets met hem te maken hebben”, klonk het. De schutter werd uiteindelijk gecremeerd in San Antonio, zo’n 130 kilometer van zijn woonplaats.

11:25