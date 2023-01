Moskou heeft nieuw plan om zich voor te bereiden op mogelijke NAVO-uitbreiding: “Rusland treedt vandaag op tegen het collectieve Westen”

Hij bedoelde daarmee ‘de ambities van de NAVO om uit te breiden met Finland en Zweden’ en het ‘gebruik van Oekraïne (door het westen, red.) om een oorlog te voeren tegen ons land’. Gerasimov zei dat maandagavond volgens persbureau ‘Reuters’. “Het plan is goedgekeurd door de president van de Russische Federatie (Vladimir Poetin, red.) en kan worden aangepast als bestaande en nieuwe gevaren voor Rusland veranderen.”

Moskou: “Het conflict tussen Rusland en het Westen is bijna een echte oorlog”

KIJK. Dit is nieuwe aanvoerder van de Russische invasie in Oekraïne: Valery Gerasimov

Het nieuwe militaire plan bestaat uit de oprichting van twee extra militaire districten, een legerkorps bij de grens met Finland en een versterking van de troepen in de geannexeerde gebieden in Oekraïne. “Het belangrijkste doel hiervan is de gegarandeerde bescherming van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van ons land”, zei Gerasimov.