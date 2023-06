Moskou en Kiev beschuldigen elkaar van opblazen ammoniakpijplijn

Een ammoniakpijplijn in Oekraïne is opgeblazen en de Russen en de Oekraïners beschuldigen de ander ervan. De pijplijn, die loopt tussen het Russische Togliatti en het Oekraïense Odesa, is niet meer in gebruik sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022, maar speelt een zeer belangrijke rol in de onderhandelingen over een verlenging van de zogeheten graandeal.