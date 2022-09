Moskou dreigt met olieboycot tegen landen die maximumprijs willen instellen

Bij het plan weigeren de deelnemende landen meer te betalen voor Russische olie dan een onderling afgesproken prijs. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz stelde eerder dat het plan alleen zou kunnen werken als het wereldwijd steun krijgt, maar de VS menen dat dit niet nodig is. Grote kopers van Russische olie als Turkije en India kunnen namelijk de maximumprijs gebruiken in hun onderhandelingen met Rusland.

Of de EU het maximumprijzenplan zal omarmen valt nog te bezien. Met name Hongarije, dat voor zijn olie grotendeels afhankelijk is van Rusland, ligt dwars. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie riep vrijdag evenwel op om ook over maximumprijzen voor Russisch gas na te denken. Ook hier ligt Hongarije mogelijk dwars, want dat land besloot onlangs meer Russisch gas af te gaan nemen.