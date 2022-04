Moskou beweert Marioepol te hebben veroverd, Zelensky dreigt onderhandelingen te stoppen als laatste soldaten gedood worden

Mijnenergie Je gras automa­tisch laten afdoen door een robotmaai­er? Zoveel kost dat aan elektrici­teit

Wil je genieten van een keurig gemaaid gazon, maar voel je er weinig voor om tijdens je vrije uren met die grasmaaier over en weer te gaan? Dan is een robotmaaier je nieuwe beste vriend. Deze ingenieuze uitvinding neemt het karwei van je over en maait automatisch het gras voor je af. Maar wat kost zo'n machine aan stroom? Mijnenergie.be rekent het voor je uit.

13 april