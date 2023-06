Moskou beweert groot Oekraïens offensief te hebben verijdeld in Donetsk en vele soldaten te hebben gedood, Pro-Russische leider ontkent

UpdateHet Russische ministerie van Defensie beweert vandaag dat het een groot Oekraïens offensief in het zuiden van Donetsk heeft afgeslagen. De Russen zeggen 250 soldaten te hebben gedood. De claims kunnen nog niet onafhankelijk worden bevestigd. Vanuit Oekraïne is nog niet gereageerd.

KIJK. Woordvoerder Russisch ministerie van Defensie: “De vijand heeft een grootschalig offensief gelanceerd, maar zonder succes”

Volgens Moskou vond het offensief plaats in de zuidoostelijke regio van Donetsk en zette Oekraïne zes gemechaniseerde bataljons en twee tankbataljons in. Als de bewering uit Moskou klopt, dan zou dat in totaal neerkomen op 3.600 soldaten, 270 voertuigen en 62 tanks.

De aanval zou volgens de Russen met succes zijn afgeslagen. Volgens het Russische leger is haar stafchef Valeri Gerasimov hoogstpersoonlijk aanwezig op een van de vooruitgeschoven commandoposten ter plaatse en heeft Oekraïne al zeker 250 manschappen, 16 tanks, drie infanteriegevechtsvoertuigen en 21 gepantserde gevechtsvoertuigen verloren.

Volgens Igor Konasjenkov, woordvoerder van het defensieministerie in Moskou, wou Oekraïne door de verdediging van de Russen breken in de sector aan het front waarvan Kiev vermoedt dat het de kwetsbaarste is. “De vijand faalde in het uitvoeren van zijn taak en had geen succes”, aldus Konasjenkov. Hij zei ook dat het vermoedelijke offensief zondagochtend was gestart op vijf plaatsen aan het front.

Volledig scherm Beeld van de gevechten in Donetsk. © via REUTERS

“Moeilijke positie”

Een commandant van de pro-Russische separatisten in Donetsk, Aleksander Chodakovski, ontkent intussen dat Rusland een grootschalig Oekraïens offensief in het gebied heeft afgeslagen. Nog volgens Chodakovski kent de vijand “succes” in de regio.

De pro-Russische commandant beweert op Telegram dat er geen sprake was van een groot offensief, maar eerder van een “beperkte tactische zet” in de buurt van het stadje Voehledar. Volgens Chodakovski gaven de Oekraïense troepen aanvankelijk de indruk de druk op het front te willen vergroten op een plaats waar ze zondag al een kleine doorbraak hadden geforceerd. “De vijand heeft ons in een moeilijke positie gemanoeuvreerd”, klinkt het.

Bachmoet

Volgens de baas van het huurlingenleger Wagner, Jevgeni Prigozjin, hebben Oekraïense troepen nog in Donetsk een deel van een dorp ten noorden van de felbevochten stad Bachmoet heroverd. Wagner veroverde Bachmoet onlangs na een maandenlange strijd, maar volgens Prigozjin “rennen (Russische, red.) troepen in stilte weg” van het front. De Wagner-baas botst regelmatig met het Kremlin.

Het dagelijkse rapport van de Oekraïense generale staf maakt voorlopig geen melding van bijzondere activiteiten in de regio rond Donetsk.

Geen aankondiging van offensief

Het is onduidelijk of de Oekraïense actie de start zou betekenen van het langverwachte tegenoffensief waarmee Oekraïne gebied wil terugwinnen dat door Rusland is geannexeerd sinds de invasie in februari vorig jaar. Kiev heeft in ieder geval nog niet gereageerd op de beweringen van Moskou, maar had zondag nog een video op Facebook geplaatst waarmee het duidelijk maakte het offensief niet officieel aan te kondigen. “Plannen houden van stilte. Het is geen film. De start zal niet aangekondigd worden”.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei in een zaterdag gepubliceerd interview wel opnieuw dat Oekraïne “klaar” was om zijn langverwachte tegenoffensief te lanceren om de door Rusland bezette gebieden te heroveren. “We zijn ervan overtuigd dat we zullen slagen.”

De Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’ merkt op dat Zelensky diezelfde dag zijn toespraak gebruikte om de troepen aan het front en de luchtafweer te bedanken. Het is niet ongebruikelijk dat de president specifieke eenheden bedankt, maar dit zijn uitgerekend troepen die als cruciaal worden beschouwd voor het tegenoffensief van Kiev.

